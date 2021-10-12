Эксперт ВОЗ: COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире

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COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить. Об этом заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

Я думаю, что он станет эндемичным. На данный момент мы не думаем, что сможем от него избавиться. Он распространён повсеместно. Он также умеет передаваться между людьми и животными. Поэтому на данный момент это так, если только наши средства борьбы не станут очень хорошими. Посмотрим, возможно, когда-нибудь мы получим стерилизующую вакцину, и может быть, тогда мы сможем подумать об искоренении этого заболевания, – сказала она.

По её словам, пишет ria.ru, в настоящий момент ВОЗ пока не считает COVID-19 сезонным заболеванием, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года.

Я думаю, в обществе останется определённый уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъёмами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер. Поэтому и спустя какое-то время система здравоохранения должна будет продолжать быть готовой к борьбе с этим заболеванием так же, как мы справляемся с другими респираторными инфекциями, – добавила эксперт.

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