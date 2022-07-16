Эксперт: Вместо 100 евро молдаване из диаспоры должны отправлять домой 150 евро

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В этом году вместо 100 евро молдаване из диаспоры должны отправлять домой 150 евро, чтобы их родственники могли приобрести такой же объем товаров, как и в прошлом году, отмечает экономический эксперт ИРСИ “Viitorul” Вячеслав Ионицэ.

Экономический эксперт уточняет, что на этой неделе официальный курс евро снизился до 19,4 лея/евро, что обусловлено обесценением евро на международном уровне до самого низкого уровня за последние 20 лет. В то же время инфляция в Республике Молдова достигла 31,8% годовых. Соответственно инфляция в евро в Молдове достигла 45,7%, а на продукты питания – 48,5%, передает ipn.md.

– Иными словами, то, что в прошлом году в это время можно было купить за 100 евро, сейчас стоит почти 150 евро, – подчеркнул Вячеслав Ионицэ.

В то же время экономический эксперт напоминает, что 2/3 денежных переводов Республики Молдова осуществляются в евро, поэтому то, что в прошлом году было миллиардом евро, теперь превратилось в 686 млн евро.

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