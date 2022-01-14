Эксперт – властям: Как вам там спится «наверху»? Или у вас опять Меркурий в ретрограде?

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Известный эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук обратилась к властям на своей странице в соцсети. Токарчук задалась вопросом: как руководство РМ вообще может спать, когда граждане получают такие баснословные платёжки за газ и отопление?

Я весь декабрь замерзала в своём доме! Экономила газ! Ходила в тёплых носках и байковых штанах. В итоге «наэкономила» почти на 7600 леев. Из них сняли компенсацию 537 леев. В доме есть датчики тепла, и дом реально экономный у меня. Я даже при морозе -20 не платила больше чем 3500 леев в предыдущие годы. А что делают семьи, в которых по двое детей, и всего две среднестатистические зарплаты по 9000 леев? Одна зарплата уходит на оплату газа? Скоро половина второй зарплаты уйдёт на оплату электроэнергии? А ведь ещё детей кормить нужно. Вам как там спится «наверху»? Совесть вас не мучает говорить столько неправды? Очень интересно услышать, почему вы не способны сделать эти времена действительно хорошими для того миллиона человек, которые в вас поверили! Или Меркурий снова в ретрограде у вас? – пишет Токарчук.

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