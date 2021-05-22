Эксперт: Вакцинированные от COVID-19 граждане тоже обязаны носить защитную маску

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Противоэпидемические меры, такие как ношение масок, сохранение социального расстояния или гигиена рук, обязаны соблюдать и вакцинированные лица. Об этом сообщила координатор Национальной кампании по вакцинации против COVID-19 Нинель Ревенко.

– Прививка не даёт 100-процентной защиты от коронавируса, поскольку не всё население вакцинировано. Пока мы не достигнем вакцинации 60-70% населения, все ограничения сохраняются,- заявила она.

Перспективы отмены ограничений исходят из реальности других стран, таких как Великобритания, где уже на этой неделе был организован футбольный матч под открытым небом с присутствием зрителей. Граждане Израиля уже ходят по улицам без масок. И в Париже вновь открылись террасы.

– Когда у нас будет более высокий процент вакцинированных людей, мы позволим себе находиться в общественном пространстве или в помещении без масок. Большой процент означает более 60-70% вакцинированных. По прогнозам, эта цифра будет достигнута к ноябрю 2021 года, – уточнила Нинель Ревенко.

Кампания по иммунизации была запущена 2 марта, и до сегодняшнего дня было вакцинировано 264 тысячи человек или около 7% населения.

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