В Молдове не зарегистрировано случаев сезонного гриппа

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Об этом заявил начальник Отдела эпидемиологического надзора за гриппом и острыми респираторными инфекциями НАОЗ Штефан Георгицэ.

Еженедельно берутся 25-30 анализов у людей с острыми респираторными инфекциями, с COVID-19 и клиническими признаками, совместимыми с гриппом. Пока в Республике Молдова не было обнаружено вирусов гриппа, – уточнил для ipn.md Георгицэ.

Заболеваемость острыми вирусными инфекциями в период с 23 по 29 ноября является низкой. Отмечен рост случаев на 12% по сравнению с предыдущей неделей и снижение примерно на 33% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона.

В прошлом году в этот период также не было выявлено больных гриппом, пишет источник.

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