Эксперт: В Молдове могут вырасти цены на сахар

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Сельскохозяйственный сектор страны, в том числе сахарная свёкла, сталкиваются с серьёзными проблемами.

Так, кризис, вызванный военным конфликтом и резким ростом цен, был усилен ужасной засухой, однако осенние дожди способствовали увеличению веса сахарной свёклы. Её урожайность достигла в среднем 43,6 т/га, а хозяйства с передовым технологическим уровнем получили 50-60 т/га, что соответствует результату 2021 года.

Вместе с тем из-за повышения цен на энергоресурсы и агрохимию выращивание сахарной свёклы существенно потеряло свою рентабельность, заявила член Ассоциации производителей сахара Молдовы Кристина Тышку 18 января 2023 года на совещании в Министерстве сельского хозяйства республики, передаёт mybusiness.md.

– В 2022 году расходы достигли 38 тыс. леев на гектар по сравнению с 30 тыс. леев в 2021 году. По оценкам, в 2023 году расходы вырастут до 50 тыс. леев. Это на 50% больше, чем в докризисный период, — сказала Тышку.

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