Эксперт: в Молдове катастрофически сокращается количество молодёжи

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К 2025 году число молодых людей в Молдове может сократиться почти в два раза по сравнению с 2010 годом. Причины — спад рождаемости в девяностых и нулевых годах и миграция молодёжи за рубеж.

В 2025 году молодёжь будет составлять только 5% населения. К таким выводам пришёл эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ, передаёт gagauzinfo.md.

Согласно представленным экспертом данным, в 2010 году в Молдове было 423,6 тыс. молодых людей 19-24 лет. К 2025 году, по прогнозам Ионицэ, их численность сократится в два раза и составит 222,6 тыс. человек или 5% населения.

Ионицэ отметил, что нынешнее поколение молодёжи в Молдове родилось в первые годы после обретения независимости.

Они родились в абсолютном кризисе, в котором находилась Молдова. Мы видим эхо той драмы, через которую прошла наша страна в 90-х и 2000-х годах, – отмечает эксперт.

Ещё одна причина сокращения числа молодых людей — их миграция за рубеж. Из 234,5 тыс. молодых людей 19-24 лет только 146,5 тысяч находятся в Молдове, остальные 88 тыс. уехали за границу.

Ежегодно за рубеж уезжают 4,5 тыс. молодых людей, — подчеркнул эксперт.

Согласно его прогнозу, к 2025 году из 222,6 тыс. молодых людей Молдовы за границей будут находится свыше 97 тыс. человек.

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