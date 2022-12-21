Эксперт: В Молдове 20% продуктов попадают в мусорное ведро

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В Республике Молдова ежегодно пропадают продукты более чем на 15,3 млрд леев. По словам эксперта ИРСИ Viitorul, экономиста Вячеслава Ионицэ, 20% продуктов питания, закупаемых молдаванами, попадают в мусорное ведро. Самый большой объём пищевых отходов регистрируется в городах.

Граждане Республики Молдова тратят около 45 млрд леев на продукты питания.

– Около 8 млрд леев, потраченных на продукты питания, будут выброшены в этом году каждым из нас прямо в мусорное ведро. В сёлах часть продуктов идёт на корм животным, но в городах всё идёт в мусор. В городах расточительность примерно в два раза больше, чем в сёлах, – пишет Вячеслав Ионицэ в своем блоге.

Эксперт говорит, что в Республике Молдова расточительство вдвое больше, чем в других государствах. Часть неиспользованных продуктов выбрасывается в мусор, другая портится, пока доходит до покупателя. Речь идет о порче продуктов во время транспортировки, распределения, хранения и, наконец, в магазинах.

– Если бы у нас был механизм перераспределения выброшенных продуктов в мусорное ведро, то это позволило бы удвоить продовольственный рацион для одного миллиона молдаван, которые недоедают из-за бедности. Если бы мы были более эффективными в расходах на продукты питания и не тратили так много, сэкономленных денег было бы достаточно для оплаты всех счетов, – отметил эксперт, передаёт ipn.md.

При поддержке Первого продовольственного банка Республики Молдова эксперт и ещё несколько человек объявляют о марафоне „Остановим пищевые отходы”. Он начнётся 24 декабря и продлится до 2 января. Его участники расскажут, как они борются с пищевыми отходами и побудят других людей сделать то же самое.

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