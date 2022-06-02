Эксперт: В этом году молдаване могут купить в 3,7 раза природного газа меньше, чем год назад

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На среднюю чистую зарплату по экономике молдаване могут купить 459 м3 природного газа или в 3,7 раза меньше, чем год назад, отметил экономический эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ.

Он указал на то, что, если в третьем квартале прошлого года на среднюю чистую зарплату по экономике можно было купить 1675 кубометров природного газа, то сейчас, спустя год, на среднюю чистую зарплату можно купить до 459 кубометров газа, говорит эксперт в области экономики.

Вячеслав Ионицэ напомнил, что с 1 июня тариф на природный газ вырос на 22,6% – до 18,6 лея за кубометр с учетом НДС.

– Это повышение тарифов привело к дальнейшему снижению покупательной способности населения на природный газ, – сказал экономический эксперт.

По словам Вячеслава Ионицэ, такое повышение цен является беспрецедентным в истории Молдовы.

– Предыдущие тарифные шоки были в период 1998-99 годов, когда за 7 месяцев тарифы выросли в 2,5 раза. Следующий шок был в 2006 году, когда за 5 месяцев тарифы увеличились в 2 раза, – констатировал Вячеслав Ионицэ.

В то же время экономический эксперт подчеркнул, что за последние 7 месяцев тарифы повышались 3 раза, суммарно в 4 раза. Также за этот период средняя заработная плата по экономике увеличилась примерно на 5%, пишет ipn.md.

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