Эксперт: только вакцинация может замедлить распространение новых форм ковида

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Вакцинация населения является единственным эффективным способом замедлить распространение новых форм коронавируса. Такое мнение высказала в воскресенье руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская в эфире телеканала “Россия-1”.

– Единственное нормальное спасение – это привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться, – сказала она.

Эксперт добавила, что вирус будет распространяться еще быстрее, пока количество людей с антителами к коронавирусу остается на низком уровне, пишет ТАСС.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: “Спутник V” и “Спутник лайт” центра имени Гамалеи Минздрава РФ, “Эпиваккорона” разработки центра “Вектор” Роспотребнадзора, а также “Ковивак”, созданная центром имени Чумакова РАН. Препараты “Спутник V”, “Эпиваккорона” и “Ковивак” – двухкомпонентные, “Спутник лайт” – однокомпонентная.

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