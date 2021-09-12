Эксперт: Тестировать на коронавирус учителей нужно за счёт государства

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Тестирование на COVID-19 сотрудников системы образования должно осуществляться за счёт государства. Таково мнение эксперта в области общественного здравоохранения Аллы Токарчук, по словам которой, для повышения эффективности тестирование учителей следует проводить чаще, чем раз в две недели, а государство должно взять на себя эти расходы. Более того, по мнению Токарчук, одной из причин настороженного отношения молдавских граждан к вакцинам является неправильная коммуникация с ними властей.

Согласно решению властей, с 1 сентября невакцинированные работники системы образования обязаны раз в 2 недели предъявлять результат теста на COVID-19. Правительство объявило, что оно не будет обеспечивать бесплатное тестирование, так как есть бесплатная вакцинация. Однако специалисты в области общественного здравоохранения называют „метод конфронтации” не самым эффективным.

– Если учитель сомневается в вакцине, это означает, что у него есть некие аргументы в пользу своего мнения. Лучшим решением является коммуникация. Ему нужно объяснить преимущества вакцинации. Учителей нужно тестировать, но чаще, чем раз в 14 дней. Нужно тестировать всех, а не только невакцинированных, потому что они находятся в контакте с детьми. Тестирование должно проводиться за счёт работодателя, – считает Токарчук.

По официальным данным, с начала кампании по иммунизации уровень вакцинации в целом по стране составляет 22%. Самый высокий показатель среди медицинских работников – 89%, пишет ipn.md.

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