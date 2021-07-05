Эксперт: “Спутник V” не оказывает негативного влияния на репродуктивную способность

0

Исследования Минздрава РФ демонстрируют безопасность вакцины от коронавируса для репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

Об этом сообщила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Кулакова Наталия Долгушина, передаёт tass.ru.

У нас проходит клиническое исследование по влиянию вакцинации на репродуктивную функцию мужчин и женщин. В исследование включено 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста. У женщин оценивается овариальный резерв, исследуются иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза. У мужчин исследуются параметры сперматогенеза. Потом проводится вакцинация. И через 90 дней после вакцинации опять анализируются те же самые показатели. По предварительным данным, негативного влияния вакцинации на фертильность (способность к зачатию) у мужчин и женщин мы не наблюдаем, – сказала Долгушина, добавив, что речь идёт о результатах вакцинации “Спутником V”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.