Эксперт спрогнозировал повторный всплеск заболеваемости ковидом осенью

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Повторный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, в новый эпидемический сезон. Об этом сообщил российский врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Он добавил, что если не появится новых мутаций, то рост заболеваемости будет наблюдаться сезонно – осенью и весной.

– Осенью вероятен повторный всплеск заболеваемости, и дальше всё будет зависеть от мутаций коронавируса. Если планово, то осенью-весной будет наблюдаться подъём заболеваемости. Если говорить о мутациях, то они непредсказуемы и от сезонов не зависят, – добавил он.

По его словам, пишет tass.ru, летом ситуация будет стабильной. Эксперт также отметил, что, если человек не перенёс омикрон-штамм, то ревакцинироваться нужно уже сейчас.

– Если болели, то можно вакцинироваться до наступления жаркого периода, чтобы нормально переносить вакцину – в конце весны, в начале лета, – добавил эксперт.

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