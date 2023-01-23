Эксперт спрогнозировал окончание пандемии не раньше, чем через 1-2 года

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Пандемия закончится не раньше, чем через один-два года, сейчас идёт процесс адаптации вируса. Об этом сообщил российский врач-инфекционист Евгений Тимаков.

– Раньше чем через год-два пандемия не закончится. Четыре-пять лет нужно вирусу, чтобы адаптироваться, чтобы получились стойкие мутации. Три года активного процесса и два года адаптации. Три года активного процесса мы прошли, сейчас идёт адаптация, она займёт как раз год-два, если не появятся новые линии, – рассказал он.

По словам Тимакова, новые линии коронавируса могут появиться, если у человека сильно ослаблен иммунитет. Эксперт добавил, что на данный момент коронавирус стал “типичной ОРВИ”, и большинство уже имеет иммунитет к циркулирующим вариантам вируса, пишет tass.ru.

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