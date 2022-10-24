Эксперт сообщил о снижении вирулентности коронавируса

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Научный руководитель НИИ имени И. И. Мечникова Виталий Зверев пояснил, что SARS-CoV-2 представляет меньшую опасность, чем предыдущие его варианты.

Вирус SARS-CoV-2 меняется в сторону меньшей вирулентности, вызывая у человека более лёгкие формы заболевания, – считает учёный.

Вирулентность – это степень способности микробной культуры вызывать болезнь или гибель организма при естественном или искусственном заражении.

То, что [вирус] будет вызывать более тяжёлые формы [заболевания], я с этим не очень согласен. <…> Здесь совершенно очевидно, что вирус меняется в сторону, скажем, меньшей вирулентности. То есть, он вызывает более лёгкие заболевания и поэтому представляет всё-таки меньшую опасность, чем предыдущие [его] варианты, – сказал Зверев.

Он напомнил, в частности, об эпидемии коронавируса SARS-CoV, вызывающего тяжёлый острый респираторный синдром, уточнив, что вирус “в результате сошёл на нет”. Вместе с тем эксперт призвал сохранять бдительность в отношении коронавирусной инфекции и следить за ней, пишет tass.ru.

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