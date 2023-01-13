Эксперт считает невысокой опасность варианта коронавируса “кракен”

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Опасность субварианта омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 или “кракен” невысокая, он не имеет угрожающих особенностей. Об этом рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Опасность его невысокая, такая же, как у [остальных вариантов омикрон-штамма] коронавируса, – сказал он, отметив, что в целом XBB.1.5 не имеет каких-то особенностей, которые являются угрожающими.

По его словам, в конце 2021 года “омикрон” вызвал большую заболеваемость, и в 2022 году заболело существенно больше людей, чем за предыдущие два года пандемии.

“Омикрон” – очень заразный, он породил много вариантов. Все эти варианты отличаются достаточно высокой заразностью и низкой летальностью, средняя летальность по миру – порядка 0,35%. <…> Что о нём (“кракене” – прим. ред.) сказать? Клиника обычная, которая характерна для “омикрона” – то, что мы наблюдали в течение 2022 года. Защита от него – такие же противоэпидемические меры, как и против всех других вариантов коронавируса SARS-CoV-2. И, конечно, нужно прививаться, – добавил Альтштейн, пишет tass.ru.

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