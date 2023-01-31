Эксперт: Развитие пандемии определяет появление новых вариантов COVID-19

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Дальнейшее развитие пандемии коронавирусной инфекции будет определять такие процессы, как появление новых вариантов вируса SARS-CoV-2 и спад коллективного иммунитета. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев.

– Основные тренды развития пандемии сейчас – это появление новых вариантов вируса и спад коллективного иммунитета по совершенно естественным причинам. И как раз динамика этих процессов будет определять развитие заболеваемости в будущем, – сказал он.

Вместе с тем, если спад коллективного иммунитета относительно предсказуем, то прогнозировать появление новых вариантов вируса очень сложно, добавил Лукашев.

– Если динамика появления новых вариантов будет такая же, как на протяжении большей части 2022 года, то никаких сюрпризов (многократного роста числа новых случаев заражения, либо роста смертности – прим. ред.) мы не ожидаем в плане заболеваемости. Но поскольку вирус новый, мы не знаем пределов его изменчивости, например, появление варианта “омикрон” год назад стало для нас полной неожиданностью. Поэтому мы не можем быть уверены, что подобных изменений с вирусом не произойдёт в будущем, – заметил вирусолог, пишет tass.ru.

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