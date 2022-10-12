Эксперт рассказала об особенностях питьевого режима осенью

0

Осенью мы реже чувствуем жажду, при этом обезвоживание происходит с такой же интенсивностью, как в жаркую погоду. Поэтому в холодный период не менее важно соблюдать правильный водный баланс.

Как подчёркивают эксперты, в переходный период от жаркого времени года к холодному организм испытывает стресс, который часто проявляется апатией и потерей работоспособности. Справиться с негативными последствиями осенней хандры также поможет правильный водный баланс — достаточное количество воды поддерживает работу центральной нервной системы и всех ферментных систем.

Кроме того, осенью в помещениях включаются отопительные приборы, они иссушают воздух, а вместе с ним и кожу. Возникают зуд, жжение и покраснения, от которых сложно избавиться только при помощи кремов, если не насытить организм жидкостью изнутри.

– Вода – как универсальный растворитель, выводит токсины. При её недостатке вредные вещества надолго задерживаются в организме, снижая эффективность иммунной защиты. В свою очередь, ослабленная иммунная система с меньшей эффективностью борется с вирусами, усугубляя течение болезни, — предупреждают специалисты.

Они призывают не дожидаться ощущения жажды, поскольку такой симптом говорит об уже начавшемся процессе обезвоживания. Рекомендуется выработать привычку выпивать необходимое организму количество воды, и тогда, независимо от сезона, здоровье и эмоциональное состояние будут в порядке.

Суточная норма потребления воды постоянна: ежедневно требуется выпивать не менее 1,5–2 литров, либо рассчитать индивидуальный показатель по формуле 30 мг на килограмм массы тела. Чтобы не забыть об очередном приёме воды, можно завести будильник или поставить бутылку на видное место, пишет iz.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.