Эксперт рассказала о гиперфункции щитовидной железы у перенёсших ковид

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Избыточная функция щитовидной железы (тиреотоксикоз) наблюдается более чем у 15% пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева.

По её словам, вероятность развития этого состояния связана с тяжестью перенесённого заболевания.

– У 15,3% пациентов, которые госпитализируются по поводу COVID-19, наблюдается обратная проблема – избыточная функция щитовидной железы (тиреотоксикоз). Вероятность развития этого состояния напрямую связана с тяжестью течения воспалительных процессов при ковиде. Все эти состояния могут быть как транзиторными, то есть временными, так и становиться хроническими при необратимости вызванных вирусом повреждений, – сказала она.

По словам Мокрышевой, после перенесённой коронавирусной инфекции у пациентов наблюдается недостаток магния, калия и ряда других микроэлементов, что способствует развитию постковидного синдрома, пишет стопкоронавирус.рф. Например, по данным эксперта, у 20% переболевших ковидом пациентов наблюдается недостаток калия. Он может проявляться болью в грудной клетке, гипертонией, психоэмоциональными расстройствами и нарушениями сердечного ритма. При этом тяжёлая гипокалиемия может привести к летальному исходу.

– Дефицит магния после коронавируса каким-то специфическим образом не проявляется, но способствует развитию осложнений на фоне низкого содержания калия. При этом пациенты могут отмечать головокружение, утомляемость, раздражительность, плохой сон, реже – судороги и неприятные ощущения в мышцах, – добавила врач.

Нехватка железа на начальном этапе проявляется в общей слабости, повышенной утомляемости, головокружении, повышенной чувствительности к холоду, а также шуме в ушах.

– Для детей железодефицитная анемия опасна замедлением психомоторного развития. Учитывая, что дефицит железа и соответственно “кислородное” голодание неизбежно сказывается на работе всех жизненно важных систем организма, важность его своевременного восполнения не вызывает сомнения, – отметила эксперт.

Кроме того, было обнаружено, что недостаток цинка в организме способствовал более тяжёлому течению коронавирусной инфекции. Люди с нормальным содержанием цинка в крови переносили коронавирус в лёгкой или среднетяжёлой форме.

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