Эксперт рассказал об отдалённых последствиях COVID-19

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Боли в мышцах, костях и суставах возникают примерно у 30-40% пациентов, перенёсших коронавирус, сообщил главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава РФ Михаил Никитин.

– Мы наблюдаем очень много отдалённых последствий COVID-19. Это, прежде всего, боли в суставах, далее – осложнения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Боли в мышцах, костях, суставах в постковидный период возникают примерно у 30-40% переболевших COVID-19 и могут иметь как постоянный, так и волнообразный характер, – сказал Никитин.

По его словам, коронавирус также может способствовать обострению хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата – артрита, артроза, остеоартрита.

– Я бы посоветовал ежегодно проходить санаторно-курортное лечение, которое помогает восстановиться после перенесённой инфекции и вернуть работоспособность, способствует стабилизации нервной системы и профилактике заболеваний, – отметил специалист.

Также он посоветовал проходить вакцинацию от коронавируса, пишет стопкоронавирус.рф.

– Практика показывает, что у привитых от COVID-19 ниже количество серьёзных осложнений, а процесс реабилитации идёт быстрее, – подытожил он.

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