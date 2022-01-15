Эксперт рассказал об основном отличии «омикрона» от других штаммов

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Заболевание штаммом коронавируса «омикрон» протекает не так, как вызванное предыдущими штаммами. Об этом заявил профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

Основные проявления – это головная боль, насморк, отсутствует потеря обоняния, кашель, раздражение в носу – типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей, — сказал эксперт.

По словам Чумакова, пишет gazeta.ru, пациенты с «омикроном» болеют от одного дня до трёх-пяти, но некоторые люди попадают в больницу и, «к сожалению, некоторые умирают».

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