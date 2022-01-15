Эксперт рассказал об основном отличии «омикрона» от других штаммов

Эксперт рассказал об основном отличии «омикрона» от других штаммов

Заболевание штаммом коронавируса «омикрон» протекает не так, как вызванное предыдущими штаммами. Об этом заявил профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

Основные проявления – это головная боль, насморк, отсутствует потеря обоняния, кашель, раздражение в носу – типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей, — сказал эксперт.

По словам Чумакова, пишет gazeta.ru, пациенты с «омикроном» болеют от одного дня до трёх-пяти, но некоторые люди попадают в больницу и, «к сожалению, некоторые умирают».

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