Эксперт рассказал о преимуществах центрального отопления

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Инженер по вопросам устойчивой энергетики Евгений Каменщик объяснил, что если эффективно организовать систему центрального отопления, то она может принести множество преимуществ. Среди них: одновременное производство электро- и теплоэнергии, а также внедрение нескольких источников энергии, в том числе и “зеленых”.

Эксперт перечислил, какие источники можно интегрировать:

биомассу;

биогаз из отходов;

энергию от прямого сжигания отходов;

теплоэнергию, вырабатываемую солнечными коллекторами, которую можно использовать для нагрева воды или хранить летом, а зимой использовать для отопления.

Он отметил, что в Молдове уже есть пилотный проект, который направлен на выработку тепловой энергии для централизованной системы из мискантуса (травянистого растения из рода злаков — BP), передает yellowpages.md.

– Сейчас система центрального отопления страдает от неэффективности. Во-первых, все строящиеся дома подключены к автономным газовым системам, что неэффективно и сильнее загрязняет воздух. Более того, такие дома обходятся еще дороже, поскольку в каждой квартире нужно устанавливать котел, проводить газовые линии и т.д. Во-вторых, в уже существующих зданиях не устанавливались индивидуальные тепловые пункты, хоть сделать это довольно просто, а инвестиции окупаются за несколько лет. В-третьих, мы не используем местные ресурсы биомассы. Технология выращивания мискантуса существует уже несколько лет, все условия есть, но бюрократия тормозит этот процесс. Более простой и доступной технологии для Молдовы мы еще не видели, но даже в этом мы делаем поразительные успехи, — объяснил Каменщик.

Он посоветовал гражданам покупать квартиру в здании с подключением к централизованной системе. В свою очередь правительству инженер порекомендовал в 2023 году сделать все возможное для установки тепловых пунктов во всех зданиях Кишинева и быстрее принимать решения.

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