Эксперт рассказал, кому стоит носить маски защиты от коронавируса

Эксперт рассказал, кому стоит носить маски защиты от коронавируса

Маски для защиты от коронавируса стоит носить пациентам, принимающим лечение иммунодепрессантами (препараты для искусственного угнетения иммунитета) и лицам старше 80 лет. Такое мнение в воскресенье ТАСС высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с заявлением, согласно которому миру необходимо возвращаться к испытанным способам борьбы с COVID-19 в связи с ростом заболеваемости новыми штаммами коронавируса. Он отметил, что людям следует вновь носить маски, а властям – возвращаться к практике массового тестирования на ковид.

– Маски следует носить по желанию тем людям, которые могут заболеть тяжело с большой вероятностью. Это пациенты, например, за 80, за 90 [лет], – сказал Жемчугов.

Также маски “действительно стоит носить” людям с аутоиммунными заболеваниями, которые принимают специальную терапию, подавляющую иммунитет, а также пациентам, проходящим химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием. Жемчугов подчеркнул, что для таких лиц “даже слабенький вирус может стать тяжёлым”. Им нужно носить маски в местах, где существует вероятность заразиться ковидом, сообщает ТАСС.

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