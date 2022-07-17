Эксперт рассказал, кому стоит носить маски защиты от коронавируса

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Маски для защиты от коронавируса стоит носить пациентам, принимающим лечение иммунодепрессантами (препараты для искусственного угнетения иммунитета) и лицам старше 80 лет. Такое мнение в воскресенье ТАСС высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с заявлением, согласно которому миру необходимо возвращаться к испытанным способам борьбы с COVID-19 в связи с ростом заболеваемости новыми штаммами коронавируса. Он отметил, что людям следует вновь носить маски, а властям – возвращаться к практике массового тестирования на ковид.

– Маски следует носить по желанию тем людям, которые могут заболеть тяжело с большой вероятностью. Это пациенты, например, за 80, за 90 [лет], – сказал Жемчугов.

Также маски “действительно стоит носить” людям с аутоиммунными заболеваниями, которые принимают специальную терапию, подавляющую иммунитет, а также пациентам, проходящим химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием. Жемчугов подчеркнул, что для таких лиц “даже слабенький вирус может стать тяжёлым”. Им нужно носить маски в местах, где существует вероятность заразиться ковидом, сообщает ТАСС.

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