Эксперт рассказал, как обнаружить шпионскую программу в смартфоне

0

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, как обнаружить шпионскую программу в мобильном телефоне.

Эксперт отметил, что для выявления «шпиона» внимательно отслеживать приложения, соцсети и мессенджеры, просматривая в настройках, нет ли подключенных к ним внешних активных устройств, передает gazeta.ru.

Кувиков рекомендовал также установить двухфакторную идентификацию. Это, по его словам, затруднит доступ посторонних к смартфону.

Кроме того, он призвал не скачивать приложения из сомнительных источников, а если спорная программа все-таки загружена в телефон, то стоит обязательно проверить ее антивирусом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.