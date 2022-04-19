Эксперт рассказал, как избавиться от “тумана в голове” после коронавируса

0

COVID-19 появился более двух лет назад, однако последствия перенесённого заболевания многие испытывают до сих пор, в частности, так называемый “туман в голове”. Профессор и глава кафедры Медицинской школы Университета Эксетера Джеймс Гудвин дал советы по избавлению от этой напасти.

Эксперт объяснил, что туман в голове – это немедицинский термин, используемый для описания ощущения вялости. Он отметил, что новые исследования показывают, что коронавирус вызывает повреждение митохондрий в клетках мозга, что и вызывает подобный эффект, пишет ferra.ru.

Профессор Гудвин рекомендует употреблять питательные продукты, которые поддерживают здоровье клеток мозга. В качестве примера он рассказал про жирные кислоты омега-3 из жирной рыбы, такой как: лосось, скумбрия, сельдь и сардины. Другие питательные продукты, которые следует добавить в рацион, включают красное мясо, шпинат и брокколи, поскольку они содержат “альфа-липоевую кислоту”.

Гудвин также предлагает продукты, содержащие L-карнитин и креатин: птицу, яйца, орехи, фасоль, а также семечки. Помимо этого, он советует воздержаться от употребления сахара. Физические упражнения, сауна и хороший сон также играют свою роль в защите клеток мозга, заключил эксперт.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.