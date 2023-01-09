Эксперт рассказал, что спасёт от “слива” данных при потере телефона

Эксперт рассказал, что спасёт от “слива” данных при потере телефона
Личные данные будут под защитой даже при потере телефона, если установить пароль на сим-карту, рассказал РИА Новости старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов “Мегафона” Борис Лопатин. 

– Телефон входит в список вещей, которые теряют чаще всего… Если сим-карта не защищена паролем, посторонний человек сможет воспользоваться любыми сервисами, привязанными к вашему номеру телефона. Для того, чтобы этого избежать, зайдите в настройки телефона и выберите пункт “SIM-PIN”. Пароль на сим-карте не должен совпадать с кодом блокировки экрана, – отметил эксперт.
Лопатин подчеркнул, что если пользователь уже устанавливал PIN-код, но не может его вспомнить, телефон даст только три попытки, после чего сим-карта заблокируется. После этого гаджет попросит ввести PUK-код. Получить его можно в колл-центре или салоне своего оператора связи, подсказал эксперт. Лопатин подчеркнул, что уже после введения PUK-кода, пользователь сможет задать любой PIN-код.

– В случае, если телефон потерялся прежде, чем сим-карта была запаролена, заблокируйте её. Это можно сделать, позвонив в колл-центр или обратившись с паспортом в ближайший салон связи. Второй вариант предпочтительнее, потому что вы сразу сможете заменить симку – в салоне вам выдадут новую, с тем же номером и набором услуг, которыми вы пользовались ранее, – резюмировал эксперт.
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