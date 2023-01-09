Эксперт рассказал, что спасёт от “слива” данных при потере телефона

– В случае, если телефон потерялся прежде, чем сим-карта была запаролена, заблокируйте её. Это можно сделать, позвонив в колл-центр или обратившись с паспортом в ближайший салон связи. Второй вариант предпочтительнее, потому что вы сразу сможете заменить симку – в салоне вам выдадут новую, с тем же номером и набором услуг, которыми вы пользовались ранее, – резюмировал эксперт.