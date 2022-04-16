Эксперт: распространение “омикрона” позволило обновить иммунитет к ковиду

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Распространение омикрон-штамма коронавируса, который в большинстве случаев переносится бессимптомно, ведёт к обновлению коллективного иммунитета, который сформировался при первых вариантах вируса. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям, российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

При сегодняшнем распространении вируса с клиническими проявлениями (насморком, симптомами ОРВИ) болеют только около 10% <…>. Идёт ускоренное распространение новой конструкции “омикрона”. Я бы назвал это положительным результатом, потому что это приводит к обновлению коллективного иммунитета. Он уже немножко устарел, потому что вирус изменился, а это идёт обновление коллективного иммунитета, – сказал эксперт.

Особенностью распространения “омикрона” стало также снижение числа госпитализаций. Однако лицам из групп риска по коронавирусу всё равно следует быть осторожными, предупредил врач, так как у них больше вероятность попасть в больницу, пишет tass.ru.

Единственное, что требуется сегодня, – это ревакцинация, которая поможет людям в группе риска: возрастным, с тяжёлыми болезнями, а также тем, кто переболел или был вакцинирован больше года назад, – заключил Жемчугов.

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