Эксперт: Радость от снижения цен на топливо будет недолгой

Эксперт: Радость от снижения цен на топливо будет недолгой

Осенью мы можем стать свидетелями нового подорожания, говорит экономический эксперт Виорел Гырбу. Главные причины – события на Украине и эмбарго на российскую нефть. 

По его словам, снижение стоимости топлива сейчас обусловлено увеличением добычи нефти. Однако факторы, которые могут привести к новому подорожанию, не исчезли, и могут проявиться в ближайшее время, констатирует Гырбу.

Эксперт отмечает: впереди – сложный период.

– Проблема не только в подорожании топлива, проблем вообще много. Энергетические ресурсы будут обходиться нам довольно дорого в предстоящий период. Напряжённость и турбулентность никуда не исчезли, – добавил он, пишет ntv.md

Стоит отметить, что завтра бензин будет стоить 28,37 (-32 бана), а солярка – 27,78 (-22 бана).

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