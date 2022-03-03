Эксперт: Промышленность Европы может пострадать необратимо

0

Цены на газ в Европе превысили 2200 долларов за тысячу кубометров. Заведующий сектором энергетического департамента российского Института энергетики и финансов Юрий Рыков спрогнозировал, как дальше будет развиваться ситуация.

Рыков отметил, что росту цен способствует низкая заполненность европейских газовых хранилищ, но в ещё большей степени – политическая напряжённость. По его мнению, цены в обозримом будущем останутся стабильно высокими, пишет radiosputnik.ria.ru.

– Всё зависит от того, какой будет политическая ситуация. Если напряжённость спадёт, то, я думаю, цены где-то в районе 1500 (долларов за тысячу кубометров) до лета должны продержаться. Но если эскалация напряжённости сохранится, если обмен экономическими ударами будет продолжаться, то они могут подняться и гораздо выше – до 2500 и даже больше, – сказал эксперт.

Главным проигравшим в этом случае станет европейская промышленность, добавил он.

– Если будут очень высокие цены на газ, то в первую очередь пострадает промышленность, и пострадать она может необратимо. Газ необходим нефтехимии, при обработке стали он тоже требуется, и во многих других процессах. Если начнутся перебои и заводы встанут, то запустить их вновь будет очень трудно, – пояснил Юрий Рыков.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.