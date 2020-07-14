Эксперт: Прогноз развития эпидситуации в Кишинёве остаётся прежним

Эксперт: Прогноз развития эпидситуации в Кишинёве остаётся прежним

Несмотря на то, что в стране отмечается медленная стабилизация эпидемиологической ситуации, прогноз её развития в Кишинёве остаётся прежним. Об этом на сегодняшнем заседании Муниципального совета заявил глава Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылка.

В то же время он отметил, что в столице отмечается отсутствие солидарности населения в том, что касается соблюдения мер профилактики инфекции COVID-19. Это приводит к тому, что пандемическая ситуация остаётся на прежнем уровне, сказал Гылка, передаёт moldpres.md.

Пятьдесят пять из более чем 1000 очагов COVID-19, выявленных по состоянию на 13 июля, находятся на территории Кишинёва, – подчеркнул он. 

Согласно представленной информации, заболеваемость COVID-19 в Кишинёве составляет 650 случаев на 100 000 человек, что на 140 случаев выше, чем в целом по Молдове.

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