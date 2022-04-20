Эксперт признал невозможным окончание мутаций коронавируса

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Мутации коронавируса не закончатся ни на омикрон-штамме, ни на другом варианте вируса, поскольку это – естественный процесс эволюции.

Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет tass.ru.

– Мутации коронавируса не закончатся ни на “омикроне”, ни на другом варианте, это невозможно. Никто не может исключить появление нового штамма, потому что это естественный процесс эволюции вирусов, – подчеркнул он.

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