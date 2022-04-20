Эксперт признал невозможным окончание мутаций коронавируса

Эксперт признал невозможным окончание мутаций коронавируса

Мутации коронавируса не закончатся ни на омикрон-штамме, ни на другом варианте вируса, поскольку это – естественный процесс эволюции.

Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет tass.ru.

– Мутации коронавируса не закончатся ни на “омикроне”, ни на другом варианте, это невозможно. Никто не может исключить появление нового штамма, потому что это естественный процесс эволюции вирусов, – подчеркнул он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md