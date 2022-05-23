Эксперт предупредил о последствиях поставок вооружений НАТО Молдове

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Возможные поставки Молдове вооружений со стороны НАТО в нынешней геополитической ситуации могут существенно увеличить риски для Приднестровья и осложнить там ситуацию, заявил РИА Новости завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

– Продолжается та практика взаимодействия, которая уже уложена в рамки двусторонних договорных отношений между Молдовой и НАТО. Но в нынешней ситуации необходимо учитывать те риски, которые связаны с милитаризацией региона и Молдовы. Поскольку именно это может в нынешней ситуации, достаточно острой, существенно увеличивать риски как регионализации украинского конфликта, так и собственные внутренние риски по линии Приднестровье – Молдова, – сказал Данилов.

Если пойдут поставки вооружений для Молдовы, то неизбежно встанет вопрос, как они будут рассматриваться в контексте приднестровского урегулирования, указал Данилов.

– Даже ощущение готовности Кишинёва рассматривать возможность военной эволюции приднестровского конфликта как минимум затрудняет поиск каких-либо механизмов ограничений возможной эскалации. С другой стороны, будет провоцировать обе стороны конфликта на какие-то шаги, далёкие от перспективы внутреннего урегулирования, – подчеркнул он.

Согласно Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. Как показывают ранее проведённые в нашей стране соцопросы, большинство населения выступает против вступления в Североатлантический альянс.

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