Эксперт: Предсказать свойства последующих вариантов коронавируса невозможно

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Предсказать свойства последующих вариантов SARS-CoV-2, которые могут в дальнейшем получить наибольшее распространение, почти невозможно, поскольку учёные пока недостаточно хорошо знают биологию этого вируса. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

– Это предсказать практически невозможно, потому что мутации носят случайный характер, и мы ещё недостаточно хорошо знаем биологию этого вируса, чтобы точно предсказать, какую роль играет та или другая мутация в свойствах вируса, – сказал он.

Новые генетические варианты вирусов возникают в результате мутаций. Вирусы, как отметил Альтштейн, – живые организмы, легко подвергающиеся мутациям. Для воспроизводства РНК-содержащего вируса существует фермент – РНК-зависимая РНК-полимераза или РНК-репликаза. Фермент, отвечающий за воспроизведение генетического материала у млекопитающих (ДНК-полимераза), даёт одну ошибку на 1 млрд нуклеотидов. У РНК-содержащих вирусов РНК-репликаза даёт одну ошибку на 1-10 тыс. нуклеотидов (т. е., почти в миллион раз чаще), поэтому мутации возникают практически в каждой вирусной частице, отметил эксперт.

– Другое дело, какие свойства приобретает эта вирусная частица, будет ли она лучше размножаться, будет ли она размножаться в таком месте, чтобы легче передаться другому человеку, то есть, будет ли она более заразной – тут уже довольно сложно предсказать, в этом участвует много генов. Конечно, самый важный ген – это тот, который отвечает за расположенный на поверхности вирусной частицы спайк-белок, за счёт которого вирус связывается с клеткой, а также реагирует с нейтрализующими антителами, – уточнил Альтштейн, пишет tass.ru.

Чтобы вирус заражал, он должен хорошо соединяться с клеткой и размножаться в ней, причём преимущественно в верхних дыхательных путях, чтобы его потомство перешло к следующему человеку, заметил он. Некоторые варианты вируса могут дать гораздо более высокую заразность, но легко “портятся” при размножении за счёт мутаций и снижают свою инфекционность. Это может вести к быстрому спаду волны заболеваемости.

– Хочу подчеркнуть, что главный подход к борьбе с любой эпидемией – это соблюдение противоэпидемических правил. При ковиде это – дистанцирование, мытьё рук, ношение масок. Ну и, конечно, самый важный компонент противоэпидемической борьбы – это вакцинация, – заключил эксперт.

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