Эксперт предостерёг от продажи своих паспортных данных незнакомцам

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В Дубоссарах появились объявления со ссылкой на Тelegram-канал с предложением о платной регистрации на криптобирже Coinlist. Речь идёт о покупке у граждан персональных данных и фото загранпаспорта для регистрации аккаунтов на этой бирже. Цену предлагают небольшую – 10 долларов. Вроде бы, и делать особо ничего не нужно – скинуть фотографии страниц паспорта и селфи с документом. Вот только такие лёгкие деньги могут обернуться большими проблемами, предупреждает IT-специалист Андрей Бабере.

По его словам, формально предложение продать свои данные для создания аккаунта на бирже, вроде бы, должно быть безопасным, передает novostipmr.com. Однако проблема в том, что никто точно не может гарантировать, что персональные данные продавшего их человека будут использоваться только для регистрации аккаунта на бирже и всё. Возможно, что информацию из вашего паспорта мошенники используют в совсем других целях.

– Очень часто пользуются сканами паспортов и получают кредиты в кредитных онлайн-организациях. Кроме того, на ваш паспорт могут открыть фиктивные компании, за которые вы будете нести ответственность и которые могут осуществлять какую-то противоправную деятельность. Либо могут быть произведены какие-то юридические действия с помощью скана вашего паспорта, вплоть до того, что люди теряли квартиры. Это очень рискованно и опасно, – предостерегает IT-эксперт.

Андрей Бабере уточняет, что даже если ваши данные будут действительно использованы для создания аккаунта на криптобирже, никто не гарантирует, что их затем не перепродадут мошенникам. Поэтому к безопасности своих персональных сведений необходимо относиться особенно тщательно, предупреждает эксперт.

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