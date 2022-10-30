Эксперт посоветовала не записывать близких в телефоне под очевидными именами

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Членов семьи не нужно записывать в телефоне как «мама», «папа», «брат» или «сестра», чтобы мошенники не могли воспользоваться такими контактами в своих преступных целях, рассказала агентству «Прайм» директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская.

По её словам, именно такие контакты используются в мошеннических методах социальной инженерии. Получив номера, злоумышленники звонят близким абонента и сообщают о якобы произошедшем с их родственником несчастном случае.

Чтобы запутать мошенников, лучше не записывать родных и близких в телефоне под очевидными именами. В то же время, в случае настоящего несчастного случая необходимо обеспечить возможность сообщить об этом ближайшим родственникам, пояснила эксперт.

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