Эксперт: После перенесённого коронавируса риск заболеть ОРВИ выше

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Новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) становится выше.

Об этом заявил основатель российского Научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. По его словам, если рассматривать пациентов, которые перенесли и ОРВИ, и коронавирус, важно понимать, какое заболевание было первым. При COVID-19 возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, что повышает риск заболевания ОРВИ, пишет rg.ru.

Эксперт добавил, что после тяжёлых ОРВИ фактор иммунной защиты также снижается, однако на течение коронавируса больше влияют не перенесённые ОРВИ, а наличие хронических заболеваний – диабета, нарушений гемостаза, воспаления. Учёный отметил, что важно избегать скоплений людей и соблюдать масочный режим. Это частично поможет защитить от всех видов ОРВИ и коронавируса.

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