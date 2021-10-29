Эксперт: После перенесённого коронавируса люди сталкиваются с астеническим синдромом

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Плохое настроение и хроническая усталость после перенесённой коронавирусной инфекции связаны с астеническим синдромом, который усугубляется информационным фоном. Об этом рассказал российский врач-психиатр Андрей Назаров.

– После гриппа или любых других респираторных заболеваний нам две-три недели иногда бывает не по себе, мы не хотим общаться с людьми, быстро устаём и так далее, несмотря на то, что уже выздоровели. Это классические симптомы астении. Проблема коронавирусной инфекции в том, что у неё есть определенный статус. Люди напуганы. Человек, даже если у него была обычная простуда, уже заранее думает, что он страдает тяжёлой и неизлечимой болезнью, – сказал он.

По наблюдениям Назарова, пишет tass.ru, такое состояние длится у большинства людей около месяца и более, но заканчивается благополучно.

– Усталость ощущается не только физически, но и психически. Начинаются вопросы в духе “А восстановлюсь ли я? А обратимо ли это?”. На фоне данных размышлений у людей бывают обострения, они иногда скатываются в депрессию, когда они не понимают, не видят, не верят, что всё нормализуется. Не нужно лезть в интернет. Если вы ощущаете, что полностью выздоровели, но какое-то время у вас нет сил, нет настроения – обратитесь к терапевту и к психологу, – добавил врач.

Врач-психиатр отметил, что, как правило, после первичной консультации с психологом 60-70% людей становится легче.

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