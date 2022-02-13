Эксперт: Подвид “омикрона” ВА.2 не может протекать тяжелее исходного варианта штамма

Эксперт: Подвид “омикрона” ВА.2 не может протекать тяжелее исходного варианта штамма

Подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2 является более заразным, но не может протекать тяжелее исходного варианта штамма. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

– Действительно, линия ВА.2 более заразительная, чем исходный вариант “омикрона”. Но нельзя сказать, что инфекция, обусловленная “омикроном” ВА.2, будет протекать тяжелее, чем исходный вариант штамма “омикрон”. Он является более заразным, но не более тяжелым, – сказал он.

Горелов отметил, что появление в некоторых странах второй волны после снижения уровня заболеваемости обусловлено как раз преобладанием появившегося подвида “омикрона” ВА.2.

Ранее ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику, определяющую три подвида штамма “омикрон”: ВА.1, ВА.2 и ВА.3.

 

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