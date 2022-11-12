Эксперт: почти половина граждан не знает, как переживёт зиму (ВИДЕО)

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Почти половина граждан не знает, как пережить эту зиму, а 7% населения говорит, что будет обогреваться… кизяком. Результаты опроса, проведённого IDIS Viitorul, представил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По его словам, коммунальные услуги этой зимой вырастут в четыре раза. Это связано с энергетическим кризисом и непомерным ростом тарифов на природный газ и отопление, пишет gagauzinfo.md со ссылкой на jurnaltv.md.

Ионицэ обращает внимание на то, что только за последний год тариф на газ вырос в 6 раз — это больше чем за предыдущие 20 лет. Тариф на электроэнергию увеличился почти в три раза. С другой стороны, эксперт отмечает, что дрова и уголь за год выросли в цене в два раза. Таким образом, топливо, которым пользуется самая бедная часть населения, подорожало меньше всего.

Настоящая драма разворачивается для тех, у кого центральное отопление. У них счета вырастут существенно, в два раза. А у тех, кто отапливается газом, счета вырастут в шесть раз по сравнению с тем, как это было два года назад и в три раза, если сравнивать с прошлым годом. Но не будем забывать, что в прошлом году абсолютно все получили компенсации, — сказал Вячеслав Ионицэ.

Эксперт говорит, что в условиях, когда, особенно в сельской местности, топить дровами будет в три раза дешевле, чем газом, возникают и другие серьёзные риски.

Возникает огромный риск незаконной вырубки лесов по той простой причине, что для того, чтобы пережить эту зиму, граждане перейдут на дрова… и будем надеяться, что погода будет благоприятной, и мы будем меньше потреблять, — отметил Ионицэ.

По его словам, только 26 процентов граждан сообщили, что их доходы и сбережения позволят им покрыть высокие расходы на энергоресурсы этой зимой.

В категорию с доходом до 10 тысяч леев подпадает почти всё население Республики Молдова. Если заметите, большая часть населения – 60 процентов с доходом до пяти тысяч леев – говорят, что не представляют, как переживут эту зиму. На самом деле, это кошмар для тех, кто беден, — заключил эксперт.

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