Эксперт по питанию рассказала, чем опасны готовые новогодние наборы для детей

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95% детских новогодних наборов содержат компоненты, запрещённые для детского питания. Такой вывод сделали эксперты по итогам проверки. Диетолог Ольга Деккер в эфире телеканала «МИР 24» пояснила, что речь в первую очередь о трансжирах, которыми могут заменять натуральное масло на кондитерском производстве.

– Эти вещества маркируются замысловатыми названиями, которые написаны мелко, в скобочках. И родитель, как правило, не может даже их прочитать. Трансжиры используют производители сладостей, чтобы снизить себестоимость продукта, – рассказала эксперт.

Если изменить состав подарка невозможно (например, наборы вручаются детям в образовательных учреждениях), то родители должны контролировать, когда и сколько конфет из набора сможет съесть ребенок.

По словам эксперта, основная ошибка – позволить ребёнку бесконтрольно распоряжаться таким подарком. Он должен знать, что съесть конфету можно как десерт, то есть после полноценного приема пищи, где сбалансированы белки, жиры и углеводы. Тогда количество потреблённых простых сахаров и других неполезных компонентов будет минимизировано.

Эксперт пояснила, что вред простых углеводов и сахаров в повышении гликемического индекса продукта. А употребление их в большом количестве, да ещё и на голодный желудок, резко повышает уровень сахара в крови.

– Лучший десерт на Новый год – это имбирный пряник, особенно из цельнозерновой муки. А если он ещё и самостоятельно приготовлен и в кругу семьи расписан, то это ещё лучше. Сейчас продаются наборы для росписи этих пряников, и ребёнок может нарисовать сам и ёлочку, и глазки, и мишку – всё, что душе угодно. Самое главное – атмосфера в семье, – заключила эксперт.

Ольга Деккер считает, что лучше собрать такой набор самостоятельно, добавив в него больше фруктов и проверенных, качественных сладостей. Выбирая шоколад, лучше брать тёмный. Если же ребенок любит только молочный шоколад, то лучше взять тот, где в составе есть орехи. За счёт их содержания количество сахара в продукте будет ниже.

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