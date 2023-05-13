Эксперт перечислил правила выбора качественной клубники 

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Маркетолог Роман Харланов заявил, что вкусная ягода имеет безупречный вид и аромат.

– Выбрать спелую вкусную ягоду достаточно просто. Она должна быть сухой, блестящей, зеленый хвостик должен быть целым, не вялым. Не должно быть вмятин, потертостей, пятен. Желательно, чтобы ягода целиком была красная, не было никаких белых пятен у основания, – такая считается недозревшей. И, естественно, аромат, – пояснил эксперт.

Говоря о безопасности ранней клубники, маркетолог отметил в эфире телеканала «МИР 24», что в ней действительно может содержаться много азотистых удобрений, то есть нитратов. Определить безопасную ягоду на прилавке помогут бытовые тестеры нитратов. Кроме того, если дать ягоде немного полежать, концентрация удобрений в ней будет снижаться.

Важно покупать ягоду в надежных местах. Роман Харланов категорически не рекомендует приобретать клубнику и любые продукты питания рядом с автомобильными дорогами, поскольку на товар попадают вредные выбросы от машин. Надежная торговая точка же может предоставить все документы на продукцию, показать ее происхождение.

Есть и правила мытья клубники. Делать это нужно непосредственно перед употреблением ягоды. Достаточно промыть ее проточной водой и обсушить. Еще лучше использовать специальный состав для мытья, который можно приготовить и самостоятельно. Эксперт советует добавить в литр воды чайную ложку яблочного уксуса. Такой раствор поможет удалить с ягод все вредные микроорганизмы. Хранить мытую клубнику можно только в морозильнике. Качественные немытые ягоды могут лежать в холодильнике неделю.

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