Эксперт: Переболевшим коронавирусом людям тоже нужно вакцинироваться

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Переболевшие коронавирусом люди в любом случае должны вакцинироваться. После выздоровления у них не вырабатывается необходимое количество антител, и они не являются долговечными. Об этом заявила председатель Национального комитета экспертов в области иммунизации Нинелеь Ревенко. Она уточнила, что человек может заразиться COVID-19 и 2-3 раза в год.

По ее словам, только полная вакцинация позволяет формировать необходимое количество антител, тренировать иммунные клетки, чтобы иммунитет был длительным, на 6-9 месяцев и более. Нинель Ревенко добавила, что люди, которые переболели COVID-19 в легких формах, могут пойти на вакцинацию сразу после выздоровления. А лица, у которых было более сложное течение болезни и которые получали более интенсивное лечение, могут вакцинироваться через 90 дней после выздоровления, передаёт ipn.md.

Нинель Ревенко отметила, что гражданам обязательно надо узнавать о том, какой тип вакцины назначается, а также о том, каков интервал между введенными дозами. На международном уровне все одобренные вакцины против COVID, за исключением одной, требуют второй дозы.

– Исследования показали, что после первой дозы организм не вырабатывает антитела, необходимые для защиты от болезни и борьбы с возможной инфекцией. Только после второй дозы, сделанной с интервалом до двух недель, организм человека готов справиться с коронавирусом, – пояснила специалист.

Нинель Ревенко уточнила, что вакцинация против COVID не запрещена людям с заболеваниями иммунной системы, такими как ВИЧ-инфекция. Может быть только одно противопоказание: если у пациента есть серьезная аллергия на один из компонентов вакцины.

– На национальном уровне у нас нет таких случаев, во всем мире они тоже редки. Например, один из компонентов вакцины содержится в зубной пасте. В популяции мы не отмечали ни одного человека, заявленного с такой реакцией. Соответственно, люди, у которых есть проблемы с иммунной системой, в том числе с ВИЧ-СПИД, имеют право на вакцинацию, только если не находятся в остром периоде. Единственное, у этих людей не будет выработано такое же количество антител, как у тех, у кого нет ВИЧ, – добавила Нинель Ревенко.

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