Эксперт: Переболевшим COVID-19 следует сдать три анализа

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После перенесённой коронавирусной инфекции у некоторых людей сохраняются симптомы, которые могут свидетельствовать о “долгом ковиде”. Чтобы исключить вероятность воспалительного процесса, который может вызвать обострение хронических заболеваний, после COVID-19 следует сдать три анализа.

Как рассказал российский эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) “ХелсНет” Андрей Ломоносов, речь идёт об общем анализе крови с лейкоцитарной формулой (даст общее представление о состоянии организма), анализе на С-реактивный белок (чтобы выявить воспаление даже при отсутствии температуры) и D-димер (он может указать на активное разрушение тромбов).

– Многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с так называемым длинным ковидом, когда разнообразные симптомы и воспаления хронических заболеваний преследуют их ещё на протяжении как минимум полугода после окончания острой фазы. Поэтому имеет смысл не тянуть с анализами и сдать их сразу после того, как спадёт температура и улучшится общее состояние – с “омикроном” это обычно происходит на 4-6-й день болезни, – объяснил эксперт, пишет rg.ru.

Феномен “долгого ковида” наблюдается у части пациентов, в организме которых заболевание перешло из острой формы в хроническую. Такие люди могут выделять вирус в окружающую среду в течение месяца, а симптомы заболевания – одышка, усталость, боли различного рода – могут сохраняться от шести месяцев до года. У некоторых пациентов “долгий ковид” приводит к аномалиям в лёгких.

Снизить вероятность как “долгого ковида”, так и постковидного синдрома, а также в целом тяжёлого течения заболевания поможет прививка от коронавирусной инфекции при отсутствии медотводов. Особенно актуальна такая защита для людей из групп риска – пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Медики подчёркивают, что “омикрон” для них так же опасен, как “дельта” и другие штаммы коронавируса.

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