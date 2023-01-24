Эксперт: Пандемия коронавируса “выдыхается”

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Пандемия коронавирусной инфекции выдыхается, но вместе с тем трудно сказать, когда она завершится. Такое мнение высказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

– Пандемия [коронавирусной инфекции] есть, данная пандемия, по моим прогнозам, <…> выдыхается, но будут ли другие, в том числе и, прежде всего, может быть, коронавирусы, я абсолютно не исключаю, – пояснил он, пишет tass.ru.

Вместе с тем трудно сказать, когда пандемия закончится, считает эксперт, однако она уже не представляет той угрозы, которая была раньше, добавил он.

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