Эксперт: Озимые культуры развиваются нормально, несмотря на аномально теплую зиму

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В середине января состояние вегетации озимых культур хорошее благодаря хорошим климатическим условиям, сообщил директор НИИ «Селекция» Борис Боинчан.

По его словам, у посевов озимой пшеницы была двойная норма атмосферных осадков как в сентябре, так и в ноябре, что позволило им хорошо развиться. Наибольшая опасность повреждения посевов в марте-апреле, когда вегетация активизируется, а также велики перепады дневных и ночных температур, отметил Боинчан.

– В этом году у нас лучше ситуация, по сравнению с состоянием посевов озимых зерновых в предыдущие годы, когда всходы и кущение растений происходили только в феврале, марте, апреле. Большая часть посевных площадей в Республике Молдова уже находится в стадии кущения: посеянные в ноябре культуры окустились, а посеянные в октябре еще нет, но находятся в достаточно хорошей стадии. Они могут намного легче пережить непогоду. Это связано с благоприятными климатическими условиями. Однако наибольшая опасность возникает весной, когда разница дневной ​​и ночной температур довольно велика. Так было в 2003 году, когда мы потеряли озимые пшеницу и ячмень, — сказал директор НИИ «Селекция».

В то же время исследователь заявил, что наблюдаемая в этом году ситуация стала типичной, поскольку это последствия глобального потепления. При этом ученый обратил внимание, что высокая температура в этот период являются пусковым механизмом для многих болезней и вредителей озимых культур, из-за чего аграрии должны постоянно следить за ситуацией на поле, передает moldpres.md.

В ближайшие дни в Молдове потеплеет – днем будет до +14 градусов, а ночью – до +7 градусов.

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