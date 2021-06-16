Эксперт об Антикоррупционном комитете при Санду: Не исключён сбор компромата на оппонентов президента (ВИДЕО)

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Результатом работы Независимого антикоррупционного консультативного комитета при президенте, в состав которого вошли иностранцы, станет “просто дополнение мусорной корзины очередным набором отчётов”. Так считает экс-вице-премьер Александр Муравский. Эксперт, однако, не исключил, что, если по требованию главы государства данному комитету будет предоставляться та или иная информация, она может быть использована как компромат для давления на политических соперников.

– Никаким законом такая структура не предусмотрена. Президент имеет право создавать при себе любые советы консультационного характера, и этот совет может давать президенту какие угодно консультации. Пусть консультирует хоть днём, хоть ночью, но не проводить расследования, как было заявлено, — сказал Александр Муравский в “Интервью недели” на “Первом в Молдове”.

Муравский также назвал очень грубой ошибкой Майи Санду ликвидацию Комиссию по конституционной реформе, которая была создана Игорем Додоном.

– В неё входили люди разных политических взглядов, они работали бесплатно. Это квалифицированные юристы, которые вынесли бы свой проект на обсуждение общественности и разных партий, потому что нужно найти консенсус. Я не исключаю того, что данный проект мог бы быть вынесен на всенародное голосование путем референдума, но на сегодняшний день эта работа застопорилась, — отметил Александр Муравский.

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