Эксперт: Нынешний рост тарифа на газ – рекордный для Молдовы

Эксперт: Нынешний рост тарифа на газ – рекордный для Молдовы

Произошедшее во вторник увеличение тарифа на газ является самым существенным за всю историю нашей страны. Об этом на своей странице в соцсети написал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. 

Он опубликовал график, на котором видно, как менялась стоимость газа в Молдове в различные годы. Увеличение тарифа в 2,4 раза не только абсолютный рекорд, отметил Ионицэ, но и почти вдвое больше, чем предыдущий самый большой рост, который имел место в 1998 году.

Напомним, что вчера в Молдове вырос тариф на газ. Один кубометр вместе с НДС будет стоить 11 леев 8 банов. Новый тариф будет применяться уже к ноябрьским счетам.

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