Эксперт назвал вероятный срок завершения пандемии

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Российский врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемия коронавируса, вероятно, закончится лишь примерно через три года.

По словам эксперта, пишет gazeta.ru, до того, как появился новым штамм «омикрон», был прогноз о глобальной стабилизации вокруг ситуации с коронавирусной инфекцией весной 2022 года. При этом к 2024 году предполагалось, что будет «активный пандемический процесс в мире».

Что касается нынешнего прогноза, возможно, это ещё плюс сезон будет активного процесса. Но в любом случае это не десятилетия, это, по сути дела, ещё пару-тройку лет, — подчеркнул иммунолог.

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