Эксперт назвал самые опасные осложнения коронавируса

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Постковидный синдром у переболевших коронавирусом наблюдается достаточно часто. Об этом заявил заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ, профессор Александр Шишкин.

Он отметил, что последствия заболевания могут фиксироваться как у тех, кто тяжело перенёс коронавирус, так и у тех, у кого он протекал в лёгкой форме. По разным данным, пишет gazeta.ru, постковидный синдром наблюдается у 30–80% переболевших.

– Ясно, что сама болезнь это ещё аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают в этой сфере. Среди них наблюдаются и весьма серьёзные — миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит, бронхиальная астма, сохраняющиеся длительное время одышка и кашель, увеличение лимфоузлов, различные неврологические нарушения, вызванные поражением как ЦНС, так и периферической нервной системы, — сказал Шишкин.

Осложнения после коронавируса, пояснил он, могут наблюдаться в течение года после заболевания или даже дольше.

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