Эксперт назвал последствие перенесённого COVID-19 для человека

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Российский вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев предупредил, что у переболевших коронавирусом людей может быстрее происходить старение.

Основная мишень, с точки зрения патогенеза и вреда, который вам наносит коронавирус, это именно сосуды и эндотелии сосудов, то есть тонкий слой клеток, который находится внутри сосудов, — объяснил учёный.

По словам Скулачева, пишет gazeta.ru, урон для организма, причинённый коронавирусной инфекцией, может сравниться с последствиями старения.

Это новая вещь, которую мы начинаем исследовать, — подчеркнул эксперт.

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